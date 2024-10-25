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Роджерс: Свободный мир и debild

Роджерс: Свободный мир и debild

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер считает, что приезд генсека ООН в Россию стал позором для свободного мира.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Много можно высказываться о &quot;либеральном олигахате&quot; на Западе, который, конечно, не мог быть описан Марксом и его последователями. Это уже не &quot;высшая стадия капитализма&quot; - империализм, это &quot;олигрофизм&quot; в эпоху неоколониализма. Как пример: в Древнем Риме трибы, которые сначала созывались для голосования и выборов, потом стали собираться только для проведения солдатского набора или получения денежных даров от императора народу. Такая вот &quot;деградация&quot; демократии.
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18 час.
нБ
наил Булатов
хохляндия не приняла  генсека ООН-пора проявить справедливость и выгнать из ООН-не признают генсека выгнать ее нахрун -пусть просраченный у себя срачится
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7 час.
Семен Демин
К чему эта критика Запада?  Понятно, что там нет демократии. А у нас есть. Поэтому в России и бардак, Мы все никак не наиграемся в демократию, в толерантность к преступникам, ворам, казнокрадам, насильника, убийцам.
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3 час.

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