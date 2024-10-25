Роджерс: Свободный мир и debild

Игорь Кузнецов

Много можно высказываться о "либеральном олигахате" на Западе, который, конечно, не мог быть описан Марксом и его последователями. Это уже не "высшая стадия капитализма" - империализм, это "олигрофизм" в эпоху неоколониализма. Как пример: в Древнем Риме трибы, которые сначала созывались для голосования и выборов, потом стали собираться только для проведения солдатского набора или получения денежных даров от императора народу. Такая вот "деградация" демократии.