ШПИОНЫ НА СТАНЦИИ "СУДЖА"? ИСЧЕЗЛИ ДВА УКРАИНСКИХ СОТРУДНИКА. РАСПУТЫВАЕМ КЛУБОК

Украинские сотрудники газовой станции "Суджа" пропали после атаки ВСУ. Распутать клубок этой странной истории попытались эксперты Царьграда.
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