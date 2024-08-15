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ШПИОНЫ НА СТАНЦИИ "СУДЖА"? ИСЧЕЗЛИ ДВА УКРАИНСКИХ СОТРУДНИКА. РАСПУТЫВАЕМ КЛУБОК

ШПИОНЫ НА СТАНЦИИ "СУДЖА"? ИСЧЕЗЛИ ДВА УКРАИНСКИХ СОТРУДНИКА. РАСПУТЫВАЕМ КЛУБОК

Украинские сотрудники газовой станции "Суджа" пропали после атаки ВСУ. Распутать клубок этой странной истории попытались эксперты Царьграда.

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