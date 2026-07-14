Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 830 подписчиков

Не все хозяйки знают: как заготовить на зиму по-настоящему хрустящие огурцы

Не все хозяйки знают: как заготовить на зиму по-настоящему хрустящие огурцы

Хруст соленых и маринованных огурцов во многом зависит от подготовки овощей перед консервацией. Чтобы заготовки не получились мягкими и водянистыми, важно выбрать подходящие плоды, выдержать их в холодной воде и строго соблюдать чистоту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии