Не все хозяйки знают: как заготовить на зиму по-настоящему хрустящие огурцы

Хруст соленых и маринованных огурцов во многом зависит от подготовки овощей перед консервацией. Чтобы заготовки не получились мягкими и водянистыми, важно выбрать подходящие плоды, выдержать их в холодной воде и строго соблюдать чистоту.
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