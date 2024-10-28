Toncoin растет в 210 раз быстрее Ethereum. Сможет ли TON занять место ETH?

Сеть Toncoin демонстрирует впечатляющий рост числа адресов, приближаясь к показателям Ethereum. За последние четыре недели количество адресов в сети Toncoin увеличилось на 500 тысяч в день, что может привести к ее опережению Ethereum к концу декабря из-за роста пользователей в 210 раз быстрей сети Бутерина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии