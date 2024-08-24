А завтра полетит по Москве? Американцы одобрили удары ВСУ по Курской области Юлия СоколоваНедавние заявления из Вашингтона шокировали мировое сообщество: американское правительство официально признало, что предоставило Вооруженным Силам Украины оружие для проведения операций в Курской области России.
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