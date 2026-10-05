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Копмейнерс о голе Сербии со штрафного: «Нужно сделать сильную подачу, но даже если никто не коснется, отбить такой мяч практически невозможно»

Хавбек сборной Нидерландов Тен Копмейнерс рассказал о своем голе со штрафного удара в матче 4-го тура Лиги наций с Сербией (2:1).

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