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Беллингем о вылете Англии с ЧМ: «Мы были лучше Франции и доминировали чуть больше, чем они. Наша оборона закрыла их звезд»

Беллингем о вылете Англии с ЧМ: «Мы были лучше Франции и доминировали чуть больше, чем они. Наша оборона закрыла их звезд»

Джуд Беллингем высказался после вылета Англии с ЧМ-2022. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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