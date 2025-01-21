В посёлке Кулой после ремонта открылась школа №15

С понедельника, 20 января, для учеников стартовали полноценные занятия в современном зданииРемонт школы стал возможен благодаря участию Архангельской области в федеральной программе модернизации школьных систем образования, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии