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Роналду забил 981-й гол в карьере

Роналду забил 981-й гол в карьере

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии со счетом 3:1 обыграл узбекистанский "Нефтчи" в домашнем матче второго тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов по футболу.

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