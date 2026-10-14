«Пилот перестал выходить на связь». В Европе четыре самолета за день подали сигналы бедствия Четыре европейских авиарейса подали сигналы бедствия за деньGergitek/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 13 октября сразу четыре самолета, совершавших рейсы на территории Европы, подали сигналы бедствия.