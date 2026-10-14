«Пилот перестал выходить на связь». В Европе четыре самолета за день подали сигналы бедствия Четыре европейских авиарейса подали сигналы бедствия за деньGergitek/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 13 октября сразу четыре самолета, совершавших рейсы на территории Европы, подали сигналы бедствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер назвал три...
- ZS В Австрии подтвер...
- М «А денег вообще н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым