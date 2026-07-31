Seattle Police Chief Resigns 4 Days After Deadly Festival Shooting Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, Seattle Police Chief Shon Barnes on Thursday sent his letter of resignation to Mayor Katie B.
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