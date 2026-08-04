СМИ: Стройку цементного завода на берегу водозабора Москвы возглавляет неоднократно судимый за кражу директор

«Транспортная прокуратура зафиксировала нарушения в ходе строительства цементного завода на берегу Клязьминского водохранилища, возведение которого спровоцировало экологический и логистический кризис», сообщает Интер Райт .
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