DikGAZETE: размещая ракеты в Европе, США разжигают эскалацию на границах России

Решением размещать ракеты в Европе США разжигают напряжённость на западных границах России, отмечает глава турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания DikGAZETE.
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