Игроки Forza Motorsport сообщают о зависаниях в режиме карьеры Хотя до глобального ...

Игроки Forza Motorsport сообщают о зависаниях в режиме карьерыХотя до глобального запуска Forza Motorsport осталось примерно один день, гоночный симулятор уже несколько дней доступен в раннем доступе, и, как и следовало ожидать от любой игры (особенно на столь раннем этапе ее существования), несмотря… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.