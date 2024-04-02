Нижегородским охотникам напомнили о недопустимости стрельбы по ЛЭП

Сотрудники ПАО «Россети Центр и Приволжье» — филиал «Нижновэнерго» призывали охотников проявлять осторожность вблизи энергообъектов и воздерживаться от стрельбы по компонентам воздушных линий электропередачи, таким как изоляторы и информационные таблички.
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