Показаны кадры ударов по эшелону с техникой ВСУ в Днепропетровской области Комбинированные удары ВС РФ по широкому спектру целей на территории противника .
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Показаны кадры ударов по эшелону с техникой ВСУ в Днепропетровской области Комбинированные удары ВС РФ по широкому спектру целей на территории противника .
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