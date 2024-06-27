Кинематографическое приключение Senua's Saga: Hellblade 2 получило хвалебный трейлер ...

Кинематографическое приключение Senua's Saga: Hellblade 2 получило хвалебный трейлерОжидание Senua’s Saga: Hellblade 2 было долгим, – и хотя приключенческая игра не вызвала восторга, как некоторые надеялись, она получила более чем справедливую долю похвал от критиков и зрителей.