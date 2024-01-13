Выставку «Соседи» в нижегородских «Заповедных кварталах» продлили до 1 февраля

Команда проекта «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС» продлила сроки работы новой аудиовизуальной выставки «Соседи» 0+ в окнах шести расселенных домов квартала церкви Трех Святителей: она будет работать до 1 февраля включительно.
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