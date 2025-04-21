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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаби Алонсо: «Математически чемпионская гонка еще не завершена, но у «Байера» слишком много ничьих, чтобы быть на уровне «Баварии». Отставание очень большое»

Тренер леверкузенцев высказался после ничьей с «Санкт-Паули» (1:1). «Математически чемпионская гонка еще не завершена, но мы знаем, что у нас слишком много ничьих в этом сезоне, чтобы быть на уровне «Баварии».

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