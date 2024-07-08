Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Люди гуляли по пляжу, когда из моря вышла морская звезда и своими ногами пошла в лес

Люди гуляли по пляжу, когда из моря вышла морская звезда и своими ногами пошла в лес

Туристы наслаждались спокойным отдыхом на пляже, когда из океана медленно появилась морская звезда. Это существо, обычно обитающее в водной среде и дышащее жабрами, неожиданно выпустило дополнительные ноги и направилось к ближайшему лесу, что вызвало у отдыхающих настоящее удивление.

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