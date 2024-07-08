Люди гуляли по пляжу, когда из моря вышла морская звезда и своими ногами пошла в лес

Туристы наслаждались спокойным отдыхом на пляже, когда из океана медленно появилась морская звезда. Это существо, обычно обитающее в водной среде и дышащее жабрами, неожиданно выпустило дополнительные ноги и направилось к ближайшему лесу, что вызвало у отдыхающих настоящее удивление.