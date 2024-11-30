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МВД: на акции у парламента Грузии задержаны 107 человек, пострадали 10 полицейских

МВД: на акции у парламента Грузии задержаны 107 человек, пострадали 10 полицейских

Более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции во время проведения акции протеста оппозиции 29 ноября и в ночь на 30 ноября у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД.

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