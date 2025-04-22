РИА Новости: Под Красноармейском уничтожили португальских наемников Российские военнослужащие ликвидировали португальских наемников под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).
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