Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Вливание миллиардов в Крым

Вливание миллиардов в Крым

Корпорация развития Крыма в 2022 году привлекла в экономику республики в два раза больше частных инвестиций, чем планировала, и рассчитывает в 2023 году привлечь еще более 130 млрд рублей Об этом заявил ТАСС гендиректор корпорации Даниил Пидаев.

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