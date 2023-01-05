Вливание миллиардов в Крым

Корпорация развития Крыма в 2022 году привлекла в экономику республики в два раза больше частных инвестиций, чем планировала, и рассчитывает в 2023 году привлечь еще более 130 млрд рублей Об этом заявил ТАСС гендиректор корпорации Даниил Пидаев.