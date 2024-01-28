«Рассчитывали на трон, а вышло по-другому»: Гарри и Меган подверглись публичному унижению

Беглый принц с супругой столкнулись с открытым пренебрежением общественности. Меган Маркл могла бы и не стать женой Гарри LEGION-MEDIAПока королевская семья и подданные переживают за здоровье Карла III и вероятной будущей королевы Кейт Миддлтон, у которых проблемы со здоровьем, Принц Гарри и Меган Маркл активно веселятся, ни в чем себе не отказывая.