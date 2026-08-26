Бренд Esteo анонсировал пять новых моделей для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Созданный в апреле этого года отечественный бренд Esteo провел в Москве презентацию, на которой были показаны уже анонсированные для России модели MX, Exlantix ET8 и Esteo V27.