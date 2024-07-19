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Асприлья о Месси на Кубке Америки: «Выступил не так ярко, как мы привыкли, провел скромный, но хороший турнир. Забил всего 1 гол»

Асприлья о Месси на Кубке Америки: «Выступил не так ярко, как мы привыкли, провел скромный, но хороший турнир. Забил всего 1 гол»

Аргентинская сборная выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Колумбию (1:0).  – Что вы думаете о выступлении Лионеля Месси на Кубке Америки? – Я считаю, что он провел хороший турнир, но было заметно, что ему пришлось приложить немалые физические усилия, так как он несколько раз испытывал недомогание.

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