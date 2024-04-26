На Урале начался авиамониторинг лесов

На Урале началось воздушное патрулирование лесов: летчики-наблюдатели Уральской авиабазы с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров следят за появлением очагов пожаров и выявляют случаи нарушения особого противопожарного режима.
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