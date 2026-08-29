Как проверить арбуз на нитраты

Как в домашних условиях проверить, есть ли нитраты в арбузе, рассказала биолог Татьяна Мамонова.«Опустите маленький кусочек алой дольки в стакан с тёплой кипячёной водой.
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