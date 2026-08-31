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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Их принимали за мужа и жену, но они даже не дружили. Непростая судьба Галины Бесединой и Сергея Тараненко

Шоу-бизнес: Их принимали за мужа и жену, но они даже не дружили. Непростая судьба Галины Бесединой и Сергея Тараненко

Галина Беседина и Сергей Тараненко гремели в 70-х и 80-х. Их пластинки разлетались как горячие пирожки, радио крутило их песни сутками, концерты собирали полные залы.

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