Патриарх Кирилл объявил о нахождении Казанской иконы Богородицы XVI века

Подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченным, нашли. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он представил оригинал в Успенском соборе Московского Кремля, написало РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии