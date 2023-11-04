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Патриарх Кирилл объявил о нахождении Казанской иконы Богородицы XVI века

Патриарх Кирилл объявил о нахождении Казанской иконы Богородицы XVI века

Подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченным, нашли. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он представил оригинал в Успенском соборе Московского Кремля, написало РИА «Новости».

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