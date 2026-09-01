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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майлз Тернер организовал тренировку «Милуоки» в Остине с участием 18 игроков

18 из 19 баскетболистов « Милуоки », имеющих контракты с клубом, в конце августа собрались на совместную тренировку в Остине, штат Техас.

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