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В Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из России

В Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из России

О вандализме в своей в соцсети рассуждал сотрудник Внешнеполитического института Финляндии4 октября в соцсети Х появился пост одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.

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Комментарии
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Eduard
Их машины самих разобьют,приторные&quot;лоси&quot;.Их называют&quot;лосями&quot; потому что Финляндия страна болот!
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17 час.

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