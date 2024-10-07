В Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из России

О вандализме в своей в соцсети рассуждал сотрудник Внешнеполитического института Финляндии4 октября в соцсети Х появился пост одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.
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