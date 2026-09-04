Армия России освободила два населённых пункта в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Никаноровка и Грузское в ДНР. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
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