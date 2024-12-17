The Economist: положение украинской армии в курском приграничье становится все хуже

Ситуация для противника ухудшается из-за погоды и обстрелов со стороны ВС РФ Журнал The Economist сообщил, что положение украинских военнослужащих, совершивших вторжение в Курскую область, становится всё хуже.
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