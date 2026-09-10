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Опасный сентябрь: в СПбГПМУ рассказали про 12 несчастных случаев с детьми

Опасный сентябрь: в СПбГПМУ рассказали про 12 несчастных случаев с детьми

Начало учебного года — один из самых травмоопасных периодов для детей. В клинике Педиатрического университета рассказали про несчастные случаи, которые случились уже за первую неделю сентября.

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