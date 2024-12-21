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В Казани раздался взрыв

В Казани раздался взрыв. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. По данным издания, взрыв раздался в районе жилого комплекса «Арт-Сити», находящегося рядом с другим жилым комплексом, который ранее подвергся атаке украинских беспилотников.

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