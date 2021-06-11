Глава Amnesty в Норвегии о Бьорндалене: «Если вы соглашаетесь на работу тренером сборной Китая, то становитесь частью политического проекта»

Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что работа восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле Эйнара Бьорндалена тренером сборной Китая является отмывкой репутации через спорт.
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