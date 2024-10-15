В сеть попал список достижений Dragon Age The Veilguard В сети появился список трофеев D...

В сеть попал список достижений Dragon Age The VeilguardВ сети появился список трофеев Dragon Age The Veilguard, новой ролевой игры от Bioware, выход которой запланирован через несколько недель, 31 октября 2024 года, на ПК, PS5 и Xbox Series.
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