Страна и люди
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Страна и люди

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Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок в 2023 году

Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок в 2023 году

В прошлом году Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок (ЯБГ) B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок, свидетельствуют данные годового обзора Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

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