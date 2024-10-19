DikGAZETE: улыбка Путина во время слов о НАТО стала серьезным ударом по Западу

Слова президента России Владимира Путина о странах Организации Североатлантического договора (НАТО), которым не надоедает воевать с РФ руками Украины, были произнесены с улыбкой, что стало одним из самых сильных ударов по российским врагам.
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