Вторичные санкции ЕС могут ударить по отношениям с третьими странами

TASS/Zuma Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза может сильно ударить по отношениям объединения с третьими странами, компаний которых коснулись ограничения, пишут "Известия" со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.
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