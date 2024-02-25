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Вторичные санкции ЕС могут ударить по отношениям с третьими странами

Вторичные санкции ЕС могут ударить по отношениям с третьими странами

TASS/Zuma Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза может сильно ударить по отношениям объединения с третьими странами, компаний которых коснулись ограничения, пишут "Известия" со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
пошлите США далеко и перестаньте вредить своим странам. Пора проснуться от сна.
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15 час.
Константин Самарин
Гейропа и СыШыА решили тягаться с Китаем в торговой войне? Они что, самоубийцы?
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