Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • александр мозговой
    Когда же наконец перестанут теребить эту ни кому ненужную старую бабушку... Ну пусть  себе  спокойно лежит на печи на...«Кому она нужна?»...
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Спевшую на Кипре Пугачеву высмеяли в Сети: «Стыдобища и позорище»

Спевшую на Кипре Пугачеву высмеяли в Сети: «Стыдобища и позорище»

«Стыдобища и позорище», — передает мнение комментаторов из соц. сетей «Комсомольская правда». Алла Пугачева, которая уже несколько лет живет за границей, провела в Лимасоле ежегодный «Праздник желтых цветов».

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Комментарии
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Александр Дубков
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20 час.
Акимова Татьяна
Пора уже забыть про эту старуху.
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18 час.
Надежда Петракова
Сколько же можно о них говорить?😈
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12 час.
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