Спевшую на Кипре Пугачеву высмеяли в Сети: «Стыдобища и позорище»

«Стыдобища и позорище», — передает мнение комментаторов из соц. сетей «Комсомольская правда». Алла Пугачева, которая уже несколько лет живет за границей, провела в Лимасоле ежегодный «Праздник желтых цветов».
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