В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не нарушает введенные санкции

Оплата поставляемого из РФ газа в рублях не нарушит европейские санкции против России, так как вопрос валюты в двустороннем контракте является только техническим, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Оплата поставляемого из РФ газа в рублях не нарушит европейские санкции против России, так как вопрос валюты в двустороннем контракте является только техническим, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
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