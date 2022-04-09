Аргументы и Факты

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В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не нарушает введенные санкции

В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не нарушает введенные санкции

Оплата поставляемого из РФ газа в рублях не нарушит европейские санкции против России, так как вопрос валюты в двустороннем контракте является только техническим, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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