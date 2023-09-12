«Тела лежат во многих местах»: жертвами катастрофического наводнения в Ливии стали тысячи

Тысячи людей погибли в результате «катастрофического» наводнения в Ливии после того, как шторм «Даниэль» принес на северо-восток столько дождей, что в одном регионе североафриканской страны обрушились две плотины, смыв целые кварталы в море.
Тысячи людей погибли в результате «катастрофического» наводнения в Ливии после того, как шторм «Даниэль» принес на северо-восток столько дождей, что в одном регионе североафриканской страны обрушились две плотины, смыв целые кварталы в море.
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