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«Тела лежат во многих местах»: жертвами катастрофического наводнения в Ливии стали тысячи

Тысячи людей погибли в результате «катастрофического» наводнения в Ливии после того, как шторм «Даниэль» принес на северо-восток столько дождей, что в одном регионе североафриканской страны обрушились две плотины, смыв целые кварталы в море.

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