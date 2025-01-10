Tesla представила официальные рендеры электромобиля Model Y  Juniper

Рендер электромобиля Model Y Juniper / © Tesla По обновленной информации, Model Y Juniper получит запас хода на одной зарядке в 719 километров, ее оснастят 19-дюймовыми колесами, новыми бамперами, улучшенной шумоизоляцией и новой оптикой со светодиодными полосками.
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