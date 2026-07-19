Макрон пустил пыль в глаза, пообещав Зеленскому лицензию на «Скальпы»

Французские ракеты будут делать там же, где и прежде. Только шильдик пристроят «Made in Ukraina» Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Андрей Кошкин Виктор Литовкин Украина получит лицензию для производства на своей территории некоторых вооружений, включая ракеты SCALP, заявил французский президент Эммануэль Макрон по результатам встречи т.