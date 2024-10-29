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Когда лучше ехать в Таиланд для пляжного отдыха

Когда лучше ехать в Таиланд для пляжного отдыха

Когда лучше ехать Когда в Таиланде сезон дождей Погода по месяцам В каком месяце лучше ехать Когда лучше ехать в Таиланд Фото: Моя Планета Чтобы хорошо отдохнуть в Таиланде нужно знать нбюансы климата этой страны В этой стране можно отдыхать в любое время: здесь круглый год тепло.

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