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Сегунда, 29 тур: Новый виток интриги

Сегунда, 29 тур: Новый виток интриги

«Бургос» претендует на плей-офф, «Андорра» включилась в борьбу за выживание, свободное падение «Сарагосы» и другие события в обзоре Сервантеса «Чтобы бороться за первые позиции, необходимо побеждать дома» — определил Рамирес в преддверии встречи с «Альбасете», и астурийцы не подвели тренера.

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