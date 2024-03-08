Сегунда, 29 тур: Новый виток интриги

«Бургос» претендует на плей-офф, «Андорра» включилась в борьбу за выживание, свободное падение «Сарагосы» и другие события в обзоре Сервантеса «Чтобы бороться за первые позиции, необходимо побеждать дома» — определил Рамирес в преддверии встречи с «Альбасете», и астурийцы не подвели тренера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)