Замглавы администрации Архангельска умер во время матча по хоккею

Чиновник упал не лед в начале игры. Его увезли на скорой в больницу.Pr Scr vk.com/fxao29Замглавы администрации губернатора Архангельской области Владимир Ананьев упал во время хоккейного матча в составе сборной правительства региона.
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