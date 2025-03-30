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Замглавы администрации Архангельска умер во время матча по хоккею

Замглавы администрации Архангельска умер во время матча по хоккею

Чиновник упал не лед в начале игры. Его увезли на скорой в больницу.Pr Scr vk.com/fxao29Замглавы администрации губернатора Архангельской области Владимир Ананьев упал во время хоккейного матча в составе сборной правительства региона.

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