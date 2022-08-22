Телеканал RTVI

258 подписчиков

«Коммерсантъ»: Госдума проведет экстренное заседание из-за ситуации на Запорожской АЭС

Госдума на этой неделе проведет экстренное заседание, в ходе которого депутаты намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх